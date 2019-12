Sicilia: flop differenziata, Corte conti, ‘non sussiste prova danno finanziario’ (Di martedì 31 dicembre 2019) Palermo, 31 dic. (Adnkronos) – “Non sussiste la prova del danno finanziario così come contestato dalla Procura regionale”. E’ quanto scrive la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana nella sentenza con cui ha rigettato la domanda della procura regionale, e assolto da responsabilità amministrativa, gli ex governatori Raffaele Lombardo e Rosario Crocetta, l’ex sindaco di Palermo Diego Cammarata, l’attuale primo cittadino Leoluca Orlando, oltre agli ex assessori all’Ambiente Michele Pergolizzi, Giuseppe Barbera e Cesare La Piana, per il danno che il Comune di Palermo ha subito per il mancato raggiungimento degli obiettivi determinati dalla legge di raccolta differenziata dei rifiuti. “Si osserva sinteticamente che il fatto che la gestione della discarica sia stata posta in capo alle stesse società in house ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

