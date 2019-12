Sequestra l’ex fidanzata per tre giorni in una camera d’albergo: arrestato un 46enne in provincia di Brescia (Di martedì 31 dicembre 2019) Un uomo di 46 anni originario di Mantova ha Sequestrato per ben 72 ore consecutive in un albergo di Montichiari (provincia di Brescia) l’ex compagna marocchina 36 enne. L’uomo è stato arrestato dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Un uomo di 46 anni ha dato appuntamento all’ex compagna in un albergo a Montichiari, provincia di Brescia, … L'articolo Sequestra l’ex fidanzata per tre giorni in una camera d’albergo: arrestato un 46enne in provincia di Brescia NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Notiziedi_it : Sequestra in albergo e picchia la sua ex per costringerla a sposarlo, scatta l’arresto - AlbertoDavit : RT @_DAGOSPIA_: IN PROVINCIA DI BRESCIA UN 46ENNE SEQUESTRA IN HOTEL PER TRE GIORNI L'EX FIDANZATA PER CERCARE DI... - _DAGOSPIA_ : IN PROVINCIA DI BRESCIA UN 46ENNE SEQUESTRA IN HOTEL PER TRE GIORNI L'EX FIDANZATA PER CERCARE DI...… -