Rula Jebreal valletta di Sanremo Sovranisti scatenati sui social (Di martedì 31 dicembre 2019) Massimo Malpica Diede dei razzisti agli italiani. Ora scatta il boicottaggio Roma Rula? No grazie. Non è ancora nemmeno ufficiale la partecipazione di Rula Jebreal a Sanremo insieme con Amadeus, ma già sui social si è scatenata la polemica. Innescata dal centrodestra, con i Sovranisti in prima linea, a causa delle accuse di razzismo rivolte all'Italia e soprattutto ai politici del centrodestra dalla giornalista in un articolo apparso sul Guardian a febbraio del 2018, all'indomani del far west scatenato a Macerata da Luca Traini, che si mise a sparare a caso sugli immigrati come «reazione» all'omicidio di Pamela Mastropietro. La Jebreal, poi, a fine luglio dello stesso anno commentò il lancio di un uovo contro la pesista azzurra Daisy Osakue come «aggressione neonazista», prima che le indagini portassero a individuare i tre responsabili, uno dei quali figlio di un consigliere ... Leggi la notizia su ilgiornale

fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Sanremo, tutti contro Rula Jebreal. È vero, il festival è proprio lo specchio del paese [di ANTONIO… - giornalettismo : È in corso un vero e proprio attacco sovranista contro #RulaJebreal per le voci che la vorrebbero accanto ad… -