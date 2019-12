Ponti e festivi 2020, ecco tutte le date. E con 4 giorni di ferie 10 giorni di vacanza (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo la fine delle vacanze di Natale inizia il lungo inverno che sembra senza feste e senza riposi. E allora si spulcia il calendario dell’anno venturo alla ricerca di Ponti e festività così da rendere più sopportabili i mesi che ci separano dall’estate. D’altronde staccare ogni tanto la spina, farsi qualche piccolo viaggio, anche solo un weekend, è secondo gli psicologi indispensabile per vivere meglio. Il 2020 non sarà un anno troppo generoso – molte feste cadranno di sabato e domenica – ma sapendo piazzare bene le ferie ci aspettano comunque lunghe vacanze. Addirittura con soli 8 giorni di ferie nel 2020 si potrà fare un intero mese di vacanze. La tradizione dei Ponti è tutta italiana, in Gran Bretagna ad esempio le feste nazionali che cadono in mezzo alla settimana vengono spostate al lunedì. Ma ciò non significa che siamo degli scansafatiche: anzi guardando le ore lavorative siamo ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

