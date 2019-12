La demo di Final Fantasy 7 Remake su PS4 si mostra in video: a quando l’uscita? (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 3 marzo del prossimo anno, Final Fantasy 7 Remake impatterà Finalmente sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. E lo farà con un primo episodio che promette di farci (ri)vivere un'incredibile avventura tra le strade della cittadina di Midgar, conosciuta per la prima volta dal popolo geek nell'ormai lontano 1997 sulla prima console di casa Sony, l'indimenticabile PlayStation. E ora pronta a rifiorire su PS4 e PS4 Pro, per un'esclusiva temporale che durerà esattamente un anno. amazon box="B07ZS7742Y" Con l'uscita ufficiale così vicina, è inevitabile che siamo in tantissimi - tra fan di vecchia data e nuove leve - a non vedere l'ora di testare con mano il rifacimento della settima Fantasia Finale di Square Enix. La stessa che nei trailer e nei vari video di gameplay pubblicati dalla compagnia del Chocobo ha messo sul piatto un comparto tecnico di prim'ordine e un ... Leggi la notizia su optimaitalia

