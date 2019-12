Kingdom Hearts 3, Square Enix svela nuovi dettagli sul DLC ReMind (Di martedì 31 dicembre 2019) Il DLC ReMind di Kingdom Hearts 3 è forse il contenuto più atteso del mese di gennaio da parte di tutti i fan.Lanciato per la prima volta su PS4, conterrà nuovi boss, contenuti della storia e altre nuove funzionalità per i fan della serie. Sul sito ufficiale giapponese, Square Enix ha pubblicato alcune nuove informazioni sul gioco.ReMind è essenzialmente una nuova storia con Sora e avrà luogo prima del finale al Cimitero dei Keyblade. Sora esplorerà essenzialmente i cuori dei Sette Guardiani della Luce in questo scenario. Sarà disponibile inoltre l'episodio Limit Cut che presenta battaglie "ad alta difficoltà" contro l'Organizzazione XIII. I giocatori avranno anche la possibilità di scegliere tra alcuni personaggi giocabili come Riku, Aqua, Roxas e Kairi (in alcuni casi saranno disponibili anche abilità di cooperazione tra i membri del gruppo). Ci saranno un episodio segreto e un boss ... Leggi la notizia su eurogamer

