Il rientro a casa con il bebè è un salto nel vuoto: una guida salva i neogenitori (Di martedì 31 dicembre 2019) Prima c’è la paura del parto, che tiene con il fiato sospeso i futuri genitori. Poi il bebè nasce ed è turbinio di visite, auguri e regali. Ad un certo punto, però, il clamore intorno al nuovo nato si affievolisce e la mamma e il papà rimangono da soli, con un piccolo bisognoso di cure e attenzioni. É proprio quello il momento in cui nascono i dubbi. Mangia abbastanza? Quando deve fare il primo bagnetto? In che posizione deve dormire? Per far sentire i genitori meno soli, l’ospedale Fatebenefratelli di Roma ha realizzato una vera e propria “guida per il rientro a casa” consultabile online e gratuitamente: una serie di video in cui medici e professionisti rispondono alle domande più gettonate. “La sfida più impegnativa del genere umano fino ad oggi non aveva alcun libretto di istruzioni - ... Leggi la notizia su huffingtonpost

