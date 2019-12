Ecco perché non dovresti mai trattenere uno starnuto (Di martedì 31 dicembre 2019) Quando siamo sull’autobus, al supermercato e in generale in un luogo affollato, tendiamo a non guardare di buon occhio le persone che starnutiscono rumorosamente, senza tentare minimamente di trattenersi. Forse non lo sapete, quelle persone fanno bene: soffocare uno starnuto può costituire un serio danno per la vostra salute. Quando starnutiamo, la pressione nei polmoni arriva alle stelle Cosa succede al nostro corpo quando starnutiamo e perché lo facciamo? In sintesi, quando l’organismo ci stimola allo starnuto, è per liberarsi di un qualche agente irritante. Passando alla pratica, assistiamo ad un significativo aumento di pressione nei polmoni, (la cui energia deve assolutamente trovare una valvola di sfogo). Successivamente, le vie respiratorie si ostruiscono e il battito cardiaco subisce una netta accelerata. Se soffochiamo l’aria pressurizzata impedendole di avere una via ... Leggi la notizia su thesocialpost

