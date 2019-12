Charlene di Monaco: "Il 2019 è stato un anno duro. Ho perso due amici in dieci giorni" (Di martedì 31 dicembre 2019) Non è stato un anno semplice, il 2019, per Charlene di Monaco: soprannominata “la principessa triste”, la reale si è confessata a cuore aperto al magazine sudafricano Huisgenoot, replicando alla critica più frequente che le viene mossa, ossia la carenza di sorrisi nelle foto: “Le persone fanno presto a dirti ‘perché non sorridi?’, ma non conoscono tutto quello che si nasconde dietro”.“A volte è difficile sorridere. Per me è stato un anno davvero doloroso, che mi ha colpito pesantemente”, afferma Charlene, che racconta di aver perso due cari amici nel giro di dieci giorni e di essere stata in pensiero per la salute di suo papà, che si è dovuto sottoporre ad un delicato intervento chirurgico.“Ho il privilegio di fare un certo tipo di vita, è vero, ma spesso sono triste ... Leggi la notizia su huffingtonpost

