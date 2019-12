Benedetta Mazza Instagram decolleté fuori dal comune, l’effetto della canotta è mega: «Più di una quinta» (Di martedì 31 dicembre 2019) Benedetta Mazza delizia Instagram con una nuova sorprendente immagine: forse involontariamente, l’ex gieffina sfodera un decolleté straordinario. Proprio fuori dal comune l’effetto che la canotta indossata dalla trentenne di Parma dona alle sue curve. Con immenso giubilo per i followers, oltre 394 mila sul suo account personale. Modella e conduttrice, la bionda emiliana – che vanta una serie di fasce come “Miss”, oltre ad essersi classificata quinta alla finale di Miss Italia 2008 – è ormai un volto notissimo dello spettacolo. I suoi occhioni azzurri e i lineamenti da angelo biondo incantano quotidianamente migliaia di uomini, non meno delle curve mozzafiato, sfoggiate ad ogni post. Benedetta Mazza Instagram, decolleté ingigantito dalla canotta L’esperienza di Benedetta al Grande Fratello Vip ha dato alla modella l’opportunità di farsi conoscere anche per il lato caratteriale, ... Leggi la notizia su urbanpost

