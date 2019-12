2020 anno bisestile, calcolo e cosa significa nascere in un anno bisestile (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2020 è un anno bisestile e la sua particolarità è di durare 366 giorni anziché 365 perché nel calendario si aggiunge un giorno in più al mese di febbraio (che ogni quattro anni dura 29 giorni). anno bisestile, il calcolo L’anno civile si adegua a quello solare, il tempo impiegato dalla Terra a compiere una rotazione intorno al sole per tornare perfettamente sulla linea dell’equinozio che l’astronomia ha calcolato avere una durata pari a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Il calendario gregoriano, introdotto da Papa Gregorio XIII il 4 ottobre 1582, dura invece 365 giorni e questo disavanzo viene sistemato grazie all'anno bisestile che, con l'aggiunta di un giorno in più a febbraio, incorpora e integra le circa 6 ore lasciate indietro negli anni precedenti. Così ogni quattro anni cade un anno che conta un giorno in più e per sapere se è bisestile basta controllare se le ultime ... Leggi la notizia su gqitalia

civati : Gli ultimi giorni dell’anno: che siano anche gli ultimi giorni del rapimento di #SilviaRomano e che il 2020 ci rega… - MarroneEmma : Pensieri. Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020… - pdnetwork : 'Il 2020 dovrà essere l'anno di un nuovo vocabolario civile. Basta odio. Bisogna ricostruire un sistema industriale… -