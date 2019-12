Leggi la notizia su today

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Nella sua versione dei fatti, Carmelo Testagrossa dice: "Mi volevano vendere della cocaina". Un racconto che ha dato...

ratatoskr33 : ero preoccupato per questo Natale, il primo in cui porto un ragazzo a casa (sia perché pensavo mio padre l'avrebbe… - tanzmax : RT @InEsplorazione: @tanzmax Ma anche su Diabolik ed irriducibili. Quanti striscioni fascisti e nazisti han fatto passare per decenni mentr… - Today_it : Ucciso per errore dallo zio, parla la vittima mancata: 'Sparava e mi sono abbassato' -