Tottenham: i problemi difensivi che Mourinho deve risolvere (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Tottenham di Mourinho è ancora troppo fragile difensivamente. Gli Spurs sono troppo facili da attaccare Il pareggio di Norwich allontana il Tottenham di Mourinho dal quarto posto. I gol presi sono stati inquietanti, perché provocati da disattenzioni piuttosto grave: sia individuali che di reparto. Come per esempio l’autogol di Aurier. Si vede nella slide sopra. Davinson Sanchez, difensore destro, esce sull’attaccante avversario, il quale scarica all’indietro per un compagno in supporto. C’è quindi un buco enorme al centro della retroguardia Spurs, con Alderweireld e Aurier lontanissimi tra di loro. Il terzino francese è poi lento nello stringere, con Pukki che riceve solissimo. E’ ancora troppo facile muovere le linee difensive del Tottenham. Mourinho deve migliorare la solidità difensiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

