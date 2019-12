Tiziano Ferro in classifica Fimi chiude l’anno in vetta con Accetto Miracoli (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tiziano Ferro in classifica Fimi conquista il primo posto con Accetto Miracoli. L'artista di Latina conclude il 2019 con la vetta della Big Chart, seguito da Mina Fossati con il disco congiunto che hanno rilasciato nel mese di novembre. Accetto Miracoli di Tiziano Ferro in classifica Fimi chiude al 1° posto Tiziano Ferro si conferma il re della grande classifica delle vendite. Accetto Miracoli chiude infatti in prima posizione, a poco più di un mese dal rilascio. L'album è già disco di platino ed è promosso in radio dai singoli Buona (Cattiva) Sorte, dalla title track Accetto Miracoli e dall'ultimo brano in radio In Mezzo A Questo Inverno. amazon box = "B07ZG5J1D1" L'album di Mina e Fossati conquista il 2° posto in classifica Fimi Appena dietro a Tiziano Ferro con Accetto Miracoli, arrivano Mina e Ivano Fossati. Il disco è quello che hanno rilasciato il 22 novembre ... Leggi la notizia su optimaitalia

