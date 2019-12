Sempre più single. Divorzi in calo, nascite al minimo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Le famiglie in Italia nel biennio 2017-2018 sono 25 milioni e 700 mila, in crescita di 200 mila rispetto al biennio precedente e di oltre 4 milioni nel volgere di vent’anni (Tavola 3.17). L’analisi delle strutture familiari conferma la tendenza, in atto da decenni, di una progressiva semplificazione nella dimensione e nella composizione delle famiglie. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

SalvioEspo : #Gomorra per il @nytimes è la terza serie internazionale più bella dell'ultimo decennio, in Italia è considerata la… - CottarelliCPI : Oggi: la Russia testa il missile nucleare più veloce di sempre. Otto giorni fa: Trump crea le forze armate spaziali… - matteosalvinimi : Ignobili e sempre più preoccupanti gli episodi di antisemitismo, di odio verso gli ebrei e verso #Israele, che i te… -