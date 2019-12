Salernitana, l’ultima di andata porta in dote due squalificati (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Oltre alla sconfitta rimediata sul campo dello Spezia, l’ultima giornata del girone di andata porta in dote altre due brutte notizie per la Salernitana. Alla ripresa del campionato i granata saranno impegnati sul campo del Pescara e nell’occasione il tecnico Ventura non potrà disporre dei centrocampisti Francesco Di Tacchio e Sofian Kiyine. I due calciatori del cavalluccio marino sono infatti stati fermati per un turno dal Giudice Sportivo, avendo entrambi rimediato la quinta ammonizione stagionale al “Picco“. L'articolo Salernitana, l’ultima di andata porta in dote due squalificati proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

