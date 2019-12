Roma | prosegue il progetto per lo stadio | tutto pronto nel 2023?

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019), ildelloiniziato da Pallotta passerà nelle mani della nuova proprietà: la prima pietra nel 2020 Si lavora senza sosta in casaper quanto riguarda la cessione della società. Se infatti alla fineandrà in proto e il club passerà nelle mani di Friedkin al contempo anche ilsarà di competenza del nuovo proprietario. Pallotta avrebbe almeno voluto posare la prima pietra ma appare inverosimile visto che il tempo stimato per l’inizio dei lavori è almeno la fine del 2020. Ilinfatti partirebbe proprio dal prossimo anno con una stima di tre anni per i lavori e quindi il nuovo impiantoper il. Leggi su Calcionews24.com

LuceverdeRoma : ???#Roma #30dicembre #lavori -Via della Bufalotta ?prosegue il DIVIETO DI TRANSITO tra Via della Cecchina e Via Vi… - tg2rai : #Roma, sulla morte di Gaia e Camilla, travolte a #CorsoFrancia, prosegue la guerra di perizie e testimoni. Le famig… - malumichi : RT @virginiaraggi: Come sono e come saranno. Prosegue la riqualificazione avviata da Cassa Depositi e Prestiti, in sinergia con Roma Capita… -