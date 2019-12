Onore a Fioramonti

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Doveva restare per combattere hanno detto. Ma che cosa sono queste dimissioni, se non una forma di lotta. Il tentativo disperato di fare della scuola una primaria questione politica? Ma non c'è niente da fare, le lobby dell'ignoranza e delle merendine, comandano in questo paese. Comandano i media e la politica, e trovano facilmente, servi pronti ad ubbidire, ad infangare una persona che ha avuto il torto di credere e di battersi per quello in cui crede. E allora,a Fioramonte non (...) - Tribuna Libera

