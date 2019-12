Oggetto triangolare avvistato nei cieli di New York, è un Ufo? – VIDEO (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un VIDEO pubblicato appena 24 ore fa ci mostra uno strano Oggetto triangolare che gravita sui cieli di New York, di cosa si tratta? Questo 2019 è stato un anno davvero florido per gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati. In parte questo esondante numero di clip è legato alla presenza crescente di droni, in … L'articolo Oggetto triangolare avvistato nei cieli di New York, è un Ufo? – VIDEO NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Candy_Gislason : @dntpaniccccc Qualche anno fa ne ho vista una simile d’estate, al lago, un oggetto arancione triangolare che non fa… -