Napoli, ci siamo quasi per Lobotka: è l’erede di Jorginho (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non è ancora fatta, ma manca poco. L’incontro di questo pomeriggio a Madrid tra emissari del Napoli e dirigenza del Celta Vigo ha avvicinato le parti, che trattano per il trasferimento in azzurro di Stanislav Lobotka, il 25enne slovacco a cui De Laurentiis ha intenzione di cedere le chiavi del nuovo centrocampo a disposizione di Ringhio Gattuso. Lo slovacco, un metodista vecchia maniera tutto posizione e qualità, ha già accettato i 5 anni di contratto a 1,8 milioni di euro offerti dal club azzurro. Che si sta sensibilmente avvicinando anche alla richiesta del Celta. I 50 milioni di euro della clausola rescissoria sono lontanissimi: gli spagnoli vogliono 20 milioni di euro senza bonus, mentre l’ultima offerta dei campani è di 16 (più un paio a titolo di bonus). Manca ancora qualcosa, ma l’ottimismo avanza a grandi passi. Il Napoli può ripartire da una tipologia di ... Leggi la notizia su open.online

