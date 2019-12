Microsoft Surface Pro 7 | tablet 2-in-1 in configurazione top gamma con 400 euro di sconto

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Se volete dotarvi di un2-in-1 senza compromessi per la massima produttività anche in mobilità ecco l’occasione che fa al caso vostro: oggi su Amazon l’allestimento topdelPro 7 è infatti proposto con un prezzo nettamente inferiore a quello ufficiale, 1699anziché 2099, un risparmio di ben 400, reso possibile dallodel 19 %. Certo, parliamo comunque di un prezzo non per tutte le tasche, ma visto quanto offre la proposta è davvero competitiva. IlPro 7 infatti è l’ultima incarnazione di quello che forse è attualmente il miglior 2-in-1 del mercato. Caratterizzato da uno chassis in lega di magnesio, leggero ed elegante, ilPro 7 offre un display PixelSense da 12,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 2736 x 1824 pixel, ma soprattutto una piattaforma hardware ...

promuoviMe : Microsoft Surface Laptop 3, 13', Core i5,... ?? In OFFERTA a €1199 invece di €1499 (20%) ?? - Toba_60 : Microsoft Surface Offerte Imperdibili - SkyTG24 : Amazon, sconti di fine anno su Surface Laptop 3, Pro 7 e Pro X -