Matteo Salvini, istruzioni per l’Emilia: “Usate la clava con il PD” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Le istruzioni di Salvini ai suoi candidati per le elezioni regionali in Emilia Romagna: “Attaccare solo il Pd, il M5S sta scomparendo. Utilizzate la clava con Bibbiano, alzate i toni con giudizio”. Il foglio è stato abbandonato da un militante Lega su una sedia istruzioni suddivise in otto punti in vista delle elezioni in Emilia. … L'articolo Matteo Salvini, istruzioni per l’Emilia: “Usate la clava con il PD” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

