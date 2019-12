LIVE Dinamo Sassari-Cremona, Serie A basket in DIRETTA: 30-33, nessuna delle due squadre allunga a metà secondo quarto (Di lunedì 30 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37-36 Realizza l’aggiuntivo Michele Vitali 36-36 Gran penetrazione di Vitali che trova il fondo della retina e subisce anche il fallo di Sobin che gli procura il libero aggiuntivo 34-36 1/2 Richardson Bilan commette fallo sotto le plance su RIchardson: liberi 34-35 Jerrells non tira da tre nonostante lo spazio, trova invece Bilan da sotto 32-35 Sassari sfrutta davvero male l’occasione, dall’altra parte Cremona salva miracolosamente il possesso e poi trova Sobin in appoggio rovesciato 32-33 2/2 Evans Viene infatti cambiata la decisione, antisportivo per Mathews visto che aveva fatto calare il braccio su quello di Evans; sono dunque due liberi e possesso Sassari Mathews rischia seriamente l’antisportivo cercando di non far tirare Evans da sotto dopo il rimbalzo in attacco derivato dalla tripla di Spissu. Gli arbitri ... Leggi la notizia su oasport

