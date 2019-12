Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) SulSera di sabato 28 dicembre Antonio Polito ha dato i voti al governo gialloverde e a quello giallorosso mettendoli a confronto su alcuni temi “cruciali”. Uno di questi è la sicurezza. Materia intesa come controllo dell’immigrazione. E già questo è un problema: perché la “sicurezza” non si esaurisce nella gestione dei flussi migratori, anzi si può tranquillamente dire che i migranti non rappresentano il principale problema per la sicurezza del Paese (lo sono invece la criminalità organizzata e altri fenomeni di natura criminosa). Maè stato bravo: ci ha fatto credere che le ONG sono in combutta con i trafficanti, che la Libia è un porto sicuro o che chi vende cannabis legale è uno spacciatore che merita di essere perseguito penalmente. Ma davvero l’immigrazione è un problema per la sicurezza? Polito cade nella trappola...

AndreaRomano9 : La grande truffa del salvinismo è già tutta nella campagna in #EmiliaRomagna: nascondere la candidata Borgonzoni, n… - fattoquotidiano : TUTTE LE BUGIE DEL GOVERNATORE Visco mente sugli errori di Bankitalia [di Giorgio Meletti] #FattoQuotidiano… - Rosenkavalier70 : RT @neXtquotidiano: Le balle del Corriere sul fallimento della linea di #Salvini sugli sbarchi -