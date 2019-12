Juve, colpo di Capodanno: superata l’offerta interista per Kulusevski (Di lunedì 30 dicembre 2019) Le scintille Inter-Juventus non mancano mai. Neanche a ridosso di Capodanno. E così Paratici, perso Haaland, lancia la sfida a Marotta anche sul pregiatissimo Dejan Kulusevski, il 19enne esterno del Parma di proprietà dell’Atalanta. La Juve rilancia e spara forte: 45 milioni di euro per lo svedese. Una base fissa sui 35 e altri 10 a titolo di bonus. superata, in un colpo solo, l’offerta interista (ferma a 35) e la richiesta base della Dea (sui 40 milioni di euro). Il trasferimento del classe 2000 sarebbe vicinissimo e varrebbe, comunque, solo a partire dal prossimo giugno, a meno che la Juve non spinga per ottenerlo subito e inserirlo nelle rotazioni. Allo svedese un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione, che possono diventare 3 con i bonus. La Juve batte un colpo pesante mentre l’Inter, che preferirebbe non partecipare ad aste, lavora sempre per ... Leggi la notizia su open.online

