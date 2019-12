Il 2019 visto dalla matita di Guido Ciompi. Una selezione delle sue vignette quotidiane, veri pezzi unici (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un anno sta per finire. Tempo di riflessioni e di bilanci. Per questo blog lo ha fatto Guido Ciompi, architetto e designer fiorentino, con la passione per il disegno satirico. Due anni fa, un po’ per sfida, un po’ per gioco, ha iniziato a disegnare una vignetta al giorno che mandava agli amici e al Il Messaggero che le pubblicava in prima pagina. Era il suo rituale, caffè, lettura dei quotidiani e matita in mano. Per una sua scelta i suoi personaggi, presi in prestito dalla politica, anche internazionale (imperdibili quelle sul Trump inciuffato) non sono caricaturali e quasi mai volgari. Le vignette sono in bianco e nero, qualche volta si colorano. Stiloso, una rara somiglianza con l’hollywoodiano Peter O’Toole, interior designer, ha disegnato arredi per hotel di lusso da Centurion Palacesul Canal Grande di Venezia al Gray Hotel in Milano (di grande impatto la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

RealEmisKilla : Visto che il 2019 sta per concludersi forse dovrei diffondere un po' della mia verità senza filtri. Visto che siete fan della kanyewestite. - matteosalvinimi : ?? È ufficiale: il governo non solo perde penosamente pezzi, ma pensa che gli italiani siano scemi, visto che vanta… - eziomauro : 2010-2019 / Giovani, ambiente, politica: il decennio visto dalle firme di Repubblica | Rep -