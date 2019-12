Governo: Crippa, ‘Salvini non può tacere su attacchi ad Azzolina’ (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – ‘Gli inqualificabili attacchi sessisti rivolti sui social alla ministra Lucia Azzolina, da alcuni sostenitori del leader leghista, Matteo Salvini, devono trovare la ferma condanna di tutto il mondo politico. A partire proprio dallo stesso Salvini. Perché tace? Questo silenzio è indegno e preoccupante. Frasi così gravi, offensive, discriminatorie e denigratorie, ai danni di una donna e ministro della Repubblica, non possono essere tollerate”. Lo scrive su Facebook il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle Davide Crippa. “Purtroppo, ancora oggi, molte donne -aggiunge- vengono discriminate e a volte offese, in ogni ambito della vita pubblica e privata e questo non può più essere accettato o tollerato. Il nostro compito è quello di invertire la rotta, portando un cambiamento culturale nel Paese dove non solo le donne, ma ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

marcoregni : @maurizio_crippa Yes. Il governo nasce per mettere in sicurezza il Quirinale...quindi fino a febbraio 2022 non si vota. - maurizio_crippa : E quand’è che va al governo, il nipotino di Goebbels? - infoitinterno : Davide Crippa - Dichiarazione di fiducia al Governo sulla Legge di Bilancio 2020 il 23-12-2019 -