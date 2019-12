Gemelli star di un reality show morti suicidi: ad uno dei due era stato diagnosticato un tumore (Di lunedì 30 dicembre 2019) Gemelli star di un reality show morti suicidi: a uno di loro era stato diagnosticato un tumore Non riuscivano a vivere uno senza l’altro. Per questo Billy e Joey Smith hanno preferito suicidarsi: i loro corpi senza vita sono stati trovati lo scorso 28 dicembre, vicino ad un albero. I due Gemelli, oltre ad essere molto legati tra di loro, erano piuttosto popolari in Gran Bretagna per aver partecipato a un reality show, My Big Fat Gypsy Wedding. L’idea di vivere l’uno senza l’altro era per loro intollerabile. “Joey era malato di cancro e Billy non poteva accettare di vivere senza di lui”, ha raccontato al Daily Telegraph la cugina Phoebe Charlene. Pochi giorni prima i Gemelli avevano postato sui loro account social un video nel quale cantavano e ballavano assieme. I due ragazzi avevano lasciato un biglietto alla famiglia nel quale avevano scritto che la loro ... Leggi la notizia su tpi

