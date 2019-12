Elezioni in Emilia-Romagna | spunta il pizzino con le linee guida dettate da Matteo Salvini

Leggi la notizia su newnotizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019)ha dettato ai suoi le regole da tenere in campagna elettorale in vista delleregionali in. Gli appunti dimenticati da un leghista svelano tutto Non si deve parlare del buon governo che finora hato l’: questa è solo una dellecheavrebbe dettato agli uomini della … L'articoloinilcon ledaNewNotizie.it.

fattoquotidiano : Emilia-Romagna, il candidato governatore M5s: “Bonaccini parla di sbloccare le trivelle. Ecco perché corriamo da so… - matteosalvinimi : La candidata del Pd elogia la sanità dell’Emilia-Romagna usando una foto dell’elisoccorso... del Veneto! Segreti am… - nadbitti : RT @LGmarangon: #trenta12FR Appunti candidati della Lega per le elezioni regionali dell'Emilia Romagna ...sorriso...ridere...ridere...rid… -