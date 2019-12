Cristina Incorvaia e David Scarantino si scontrano su Instagram | lei svela | “Mi tradiva

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 30 dicembre 2019)ha traditoquando stavano insieme? Ecco cosa ha detto l’ex dama del Trono Over suSi torna a parlare di, coppia nata in passato al Trono Over di Uomini e Donne. I due hanno messo a dura prova il loro amore nell’ultima edizione di Temptation Island, la loro relazione non è però sopravvissuta al reality delle tentazioni. Poche ore fa i due si sono scontrati pesantemente sui loro profili, entrambi si sono insultati e attaccati. Tutto è iniziato quandoin unaStories ha scritto: “Parli male di me, ma parli ancora di me. Sai come si intitola tutto ciò? Ossessione. Sono soddisfazioni queste”.ha subito pensato che le parole dell’ex fidanzato fossero riferite a lei, questa la sua risposta: “Dato che mi nominano, se vuoi essere al centro dell’attenzione ...

IsaeChia : ‘#TemptationIsland’, #CristinaIncorvaia Vs #DavidScarantino: sui social è guerra! E intanto lui rivede una sua ex c… -