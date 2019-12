Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Nei primi mesi dell’anno attesi iper 48mila prof nelladi Inps e agenzia delle Entrate. Mancano invece pochi giorni per candidarsi aidi aeronautica militare e Polizia di Stato

_Carabinieri_ : Pubblicato il concorso per l'ammissione al 202° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell… - fisco24_info : Concorsi pubblici record: dalla scuola all’Inps, i bandi in scadenza e quelli in arrivo nel 2020: Nei primi mesi de… - f4f62 : RT @Miti_Vigliero: Pubblicano foto alle Maldive mentre i loro elettori lamentano di non arrivare a fine mese. Partecipano a Concorsi Pubbli… -