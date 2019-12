Calciomercato Juve, un super colpo estivo già sul piede di partenza (Di lunedì 30 dicembre 2019) Uno dei più grandi colpi fatti dal Calciomercato Juve quest’estate è stato in uscita, con Joao Cancelo. Ora è di nuovo in uscita: evidentemente non ha funzionato! Uno dei colpi più importanti di quest’estate del Calciomercato Juve è stato in uscita. La cessione di Joao Cancelo al Manchester City ha portato un grosso introito al … L'articolo Calciomercato Juve, un super colpo estivo già sul piede di partenza proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

tuttosport : #Haaland-#Juve, la verità: ecco perché i bianconeri hanno detto no - tuttosport : #Haaland ad un passo dalla #Juve! ?? - GoalItalia : Haaland a un passo dalla Juve: operazione da 30 milioni ?? [?? CdS, Tuttosport] -