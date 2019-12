Bimbo di 5 anni si infila in lavatrice e avvia il lavaggio: è gravissimo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un bambino di 5 anni di Indianapolis ha approfittato di un momento di distrazione della madre per chiudersi in lavatrice e avviare il lavaggio. Il piccolo è stato estratto dalla donna pochi minuti dopo: era pieno di lividi e graffi e in condizioni disperate. La mamma ora è indagata per abbandono di minore. Ha lasciato il figlio di cinque anni in lavatrice e ora il piccolo rischia la vita. Heather Oliver, 30enne di Indianapolis, è accusata di abbandono di minore dopo che il suo Bimbo si è chiuso in lavatrice dando il via al lavaggio che avrebbe potuto causargli la morte. Il piccolo è stato estratto dall’elettrodomestico in condizioni disperate, ma è riuscito a salvarsi. La donna, come spiega il Daily Mail, ha raccontato di aver visto che il figlio era a letto, di essersi allontanata per qualche minuto e al ritorno di averlo visto dentro la lavatrice, così ha interrotto il lavaggio ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

