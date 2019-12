Banca Etruria, Pierluigi Boschi a processo insieme ad altri 13 ex dirigenti per bancarotta colposa (Di lunedì 30 dicembre 2019) Pierluigi Boschi, il padre dell'ex ministro Maria Elena, rischia per la prima volta il processo. L'ex consigliere e ultimo vicepresidente di Bpel è coinvolto nel filone dell'inchiesta che riguarda le consulenze per dare un partner alla Banca, tali da causare il crac, ed è costola autonoma rispetto al maxi-processo per Bancarotta già in corso con altri 25 imputati. Leggi la notizia su fanpage

La Popolare di Bari non farà la fine di Banca Etruria. Ma Bankitalia ora deve cambiare. Parla il senatore pugliese M5S - Iunio Valerio Romano : “Risparmiatori in sicurezza senza svendere l’istituto” : “Due interventi sideralmente distanti”. Ecco perché non si può neanche avvicinare l’intervento del Governo sulla Popolare di Bari rispetto a quanto fatto (o, meglio, non fatto) dal Governo Renzi su Banca Etruria. Ne è certo il senatore M5S Iunio Valerio Romano che ben conosce la questione BpB essendo pugliese . “ Banca Etruria, come le altre banche dell’Italia centrale, venne sottoposta – dice il pentastellato – a risoluzione, cioè ...

Banca Popolare di Bari - perché il salvataggio giallorosso è diverso dall’intervento su Etruria. E cosa possono aspettarsi i risparmiatori : Il quinto salvataggio di una Banca nel giro di quattro anni fa di nuovo alzare i toni nella maggioranza che sostiene il Conte 2. Inevitabile, considerato che si ritrovano al governo insieme le due forze – renziani e Movimento 5 Stelle – che sugli istituti di credito in crisi, i risparmiatori impoveriti e i conflitti di interesse connessi si sono confrontate senza esclusione di colpi a partire dal 22 novembre 2015. Quando il governo ...

Di Maio : con Banca Etruria si persero i risparmi di centinaia di migliaia di italiani : Il decreto che abbiamo approvato stasera aiuta i risparmi atori, salva i risparmi , ma nessuna pietà per i manager e gli amici degli amici chel'hanno ridotta così, dice Di Maio

Schiaffo ai truffati : i big di Banca Etruria sono stati assolti : Dopo anni di attesa, i risparmiatori truffati da Banca Etruria ieri hanno dovuto sopportare anche l'umiliazione di una sentenza che Letizia Giorgianni, presidente dall'Associazione Vittime del Salvabanche, definisce «vergognosa: un verdetto che condanna gli esecutori, ma non i mandanti». I dirigenti che hanno ordinato ai direttori di filiale, di far sottoscrivere le obbligazioni truffa non informando i risparmiatori sui rischi, sono stati ...

