Adolescente scompare dopo un giro per negozi, la polizia è preoccupata (Di lunedì 30 dicembre 2019) Caitlin Wright, Adolescente di Burton-upon-Trent, è scomparsa domenica mattina intorno alle 11:30, la polizia ha diramato un appello per trovarla. C’è grande preoccupazione per le sorti della giovanissima Caitlin, Adolescente britannica scomparsa ieri mattina mentre faceva un giro per negozi. La quattordicenne è stata vista da diversi commercianti di Burton-upon-Trent, Staffordshire, tra le 10 e … L'articolo Adolescente scompare dopo un giro per negozi, la polizia è preoccupata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

