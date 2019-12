«100 miliardi sul Sud | ma bisogna rivedere il reddito di cittadinanza»

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) «Quanti vogliono cancellare ilprobabilmente non hanno mai parlato con chi mette insieme pranzo e cena grazie a quel sostegno. Ma la misura va profondamente rivista per correggerne le storture, coinvolgendo gli attori sociali, come l’Alleanza per la povertà, separando gli obiettivi di contrasto alla povertà e attivazione al lavoro. Ilda solo però non crea posti. Per quello servono gli investimenti»: il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano su Repubblica oggi fa il controcanto a Teresa Bellanova, che ieri aveva chiesto la cancellazione del sussidio, e analizzando correttamente il problema del Mezzogiorno e sparando molto in alto con il suo Piano per il Sud che prevede investimenti per 100in dieci anni: «Appena insediato ho trovato un livello di investimenti pubblici tra i più bassi degli storia d’Italia. Il Fondo di sviluppo e coesione — risorse nazionali — ...

BI_Italia : Ecco le 25 famiglie più ricche al mondo (una è italiana), che hanno un patrimonio complessivo di 1.100 miliardi $ - CMastroff : @Mov5Stelle State parlando della Lega non di voi... ad ogni modo potevate dire che volevate fare un aumento di 100… - JakDavide : #Provenzano ministro Scarafaggio del Sud! investire altri 100 miliardi al Sud..il Nord senza il Sud non va da ness… -