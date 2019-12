Spari in chiesa: 2 morti,tra cui killer

Duee un ferito in gravi condizioni. Questo il bilancio di una sparatoria in unain Texas,negli Usa. La persona ferita è stata trasportata al centro traumatologico. Una delle vittime è deceduta durante il tragitto in ospedale. L'altra, morta sul colpo, sarebbe la persona che ha aperto il fuoco e sarebbe stata uccisa da uno dei fedeli in:la West Freeway Church of Christ a White Settlement, vicino a Fort Worth. Ilha sparato al momento della Comunione. Gli investigatori stanno ricostruendo l'accaduto.(Di domenica 29 dicembre 2019)