LIVE Tour de Ski 2020 | Sprint Lenzerheide in DIRETTA | secondo in qualifica Federico

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 Appuntamento alle ore 11.20 con le fasi finali dellatl divalida per ilde Ski. 9.58 Ricordiamo che tra le donne era passata ai quarti col decimo crono Greta Laurent. 9.56 Vince le qualifiche il norvegese Johannes Klaebo in 2’44″64,Pellegrino èa 1″20. Ai quarti altri quattro italiani: 25° Maicol Rastelli, 27° Francesco De Fabiani, 28° Stefan Zelger, 30° Michael Hellweger. Fuori invece Mikael Abram, 44°, e Giandomenico Salvadori, 68°. 9.55 Non ci sono stati ulteriori inserimenti dalle retrovie, sono cinque gli azzurri ai quarti! 9.52 Non è partito il transalpino Lucas Chanavat. 9.50 Fuori Giandomenico Salvadori, 62°. Al momento sarebbero 5 gli italiani ai quarti, mancano una dozzina di atleti all’arrivo. 9.47 Fuori Mikael Abram, 41° al momento. Resistono i 5 ...

