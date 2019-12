Kate Middleton e William in crisi | separati dalla regina a Natale

Leggi la notizia su dilei

(Di domenica 29 dicembre 2019)sono sempre più ine ad aggravare la situazione è la scelta delladi separarli in occasione delle feste di. Come ogni anno i duchi di Cambridge hanno raggiunto il Norfolk per trascorrere del tempo nella tenuta di Sandringham di Elisabetta II. La Sovrana ogniorganizza cene e ricevimenti in cui riunisce i membri della Royal Family con un solo obiettivo: rendere più saldi i legami e rafforzare la monarchia. Quest’anno Meghan Markle e Harry non ci saranno, hanno infatti preferito disertare le feste con lae volare in Canada con il piccolo Archie. Presenti, come sempre,, che stanno affrontando unache sembra sempre più profonda. Alla messa dinella chiesa di St. Mary Magdalene è stato chiaro a tutti che qualcosa non va. I duchi di Cambridge non si sono rivolti quasi mai la parola, sono ...

