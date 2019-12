Chiara Carcano ‘ardita’ su Instagram, miniabito aperto senza intimo: «Stai diventando audace, ragazza» (Di domenica 29 dicembre 2019) Viso pulito, volto solare di C’è posta per te, Chiara Carcano si mostra su Instagram sempre più audace, con il benestare dei followers che se da un lato sottolineano, dall’altro non possono che apprezzare. Ventiseienne di Seregno, Chiara ha una formazione solida alle spalle. La passione per il mondo dello spettacolo non l’ha distratta dai suoi obiettivi e così, la Carcano, vanta una laurea in Economia Aziendale e diversi Master in Lingue. Dopo aver raggiunto i traguardi, però, lo slancio per lo showbiz ha prevalso portando dunque Chiara a spingersi in avventure diverse. Chiara Carcano Instagram, immagini audaci conquistano i followers La palestra di Donnaventura, il backstage del Wind Music Festival, lo stage nel programma di Piero Chiambretti Grand Hotel: tutte esperienze che hanno condotto Chiara a farsi strada passo dopo passo nel mondo che sin da piccola sognava. E che oggi la ... Leggi la notizia su urbanpost

