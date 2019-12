Sci alpino | startlist e pettorali partenza Combinata Bormio 2019 | programma | orari e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Domenica 29 dicembre si disputerà lamaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sci. Si tratta della prima gara stagionale in questa specialità, spettacolo assicurato sulla mitica Stelvio per l’ultimo appuntamento dell’anno solare. Si incomincerà con un superG, poi a seguire uno slalom senza l’inversione dell’ordine di: il vincitore della prova veloce scatterà per primo nella gara tecnica e via dicendo. Dominik Paris, reduce da un doppio trionfo in discesa, vuole ottenere un buon risultato per alimentare le sue speranze di Sfera di Cristallo: l’azzuirro scatterà col pettorale numero sei, subito prima del francese Alexis Pinturault che potrebbe essere il favorito della vigilia ma la sua presenza è in dubbio a causa di una contrattura. Attenzione anche a Riccardo Tonetti (11). Di seguito il calendario ...

