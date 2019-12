Previsioni Meteo Torino e Piemonte | domani giornata con tempo variabile

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) A, domenica 29 dicembre,con, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante lala temperatura massima registrata sarà di +7°C, la minima di +2°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione. Nessuna allertapresente.: correnti asciutte nord-orientali favoriscono il mantenimento distabile sul Nordovest, in larga parte soleggiato sulle Alpi, pur con qualche velatura di passaggio, mentre insistono annuvolamenti ine in parte anche sulla Liguria. Da segnalare la possibile formazione di qualche strato nebbioso sulle basse pianuresi. Clima più consono alle medie del periodo nei bassi strati, con valori intorno a +6-8°C ...

