Perdita sulla rete idrica di Foglianise | le zone interessate dal disservizio

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoFogliani se (Bn) – Comunichiamo che a causa di una grossaverificatasinel comune disi potranno verificare dei disservizi alle utenze. I nostri operatori stanno lavorando per risolvere tale problematica. Lesono tutte ad esclusione di: via Cirignano, via Leschito, via San Rocco, via Umberto 1, via Michelangelo Caporaso. L'articolodi: ledalproviene da Anteprima24.it.

Max_Alle : RT @gianlucac1: Mettiamo delle linee sulla sabbia. ai miei amici @marcocongiu @MariangelaPira @gloquenzi @albe_ @alexbarbera @OGiannino @g… - foolsweat : RT @AE_Italia: Per l’industria alimentare che considera gli animali solo numeri, un “capo” in meno non è una grande perdita, è solo un inci… -