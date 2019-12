LIVE Biathlon | World Team Challenge 2019 in DIRETTA | Dorothea Wierer e Lukas Hofer

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e la startlist della gara – La presentazione della manifestazione Buongiorno e benvenuti allatestuale deldiin programma nella Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania: oggi, sabato 28 dicembre, alle ore 18.15 in gara per l’Italia ci saranno. Gli azzurri sono infatti inseriti tra le dieci coppie che prenderanno parte alla competizione. Festa in casa per Laura Dahlmeier, che si è ritirata al termine della scorsa annata. La manifestazione prevede alle ore 18.15 la mass start che servirà a determinare i distacchi con cui si partirà nell’inseguimento, in programma alle ore 19.05. OA Sport vi propone ladeldiin programma nella Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania: oggi, sabato 28 ...

