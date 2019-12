La protesta dei rider in piazza a Torino | “Non si può morire per una pizza”

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 28 dicembre 2019)deiininperre contro lo sfruttamento delle aziende di food delivery. La manifestazione si è tenuta oggi, sabato 28 dicembre, nel cuore del capoluogo piemontese, inCastello. “Non si puòper una pizza” è il messaggio presente su un volantino distribuito dai lavoratori. Laera legata a un fatto di cronaca dei giorni scorsi. Il 19 dicembre, undi Glovo, un pakistano di 31 anni, è stato investito da un pirata della strada, che si è costituito dopo alcuni giorni. L’uomo travolto è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni Bosco. “Siamo qui per lui e per quelli come lui, che lavorano senza sicurezze per racimolare quattro soldi – ha affermato Malik Adnan Sher, referente dell’Associazione Pakistan Piemonte – Sono tanti i nostri ...

