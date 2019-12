I Miserabili su Rai3 dal 29 novembre | in prima tv la miniserie BBC dal capolavoro di

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 28 dicembre 2019) Arriva a ridosso di fine anno, invisione assoluta, Isuin tre parti, questo adattamento televisivo del celebredi Victor Hugo del 1862 è stata trasmessa dalla BBC un anno fa ed è ancora inedita in Italia. Il romanzo storico ottocentesco che prende forma ne Isuè già stato adattato e rivisitato per il cinema più volte nel corso del Novecento: nel 2018 ha ispirato questaprodotta dalla BBC, col titolo omonimo de Les Misérables, e ora trasmessa per lavolta nel nostro Paese. Girata in Belgio e nella Francia del Nord dal regista Tom Shankland, la serie in tre puntate da sei episodi è stata scritta da Andrew Davies, che per la BBC aveva già curato gli adattamenti di altre due serie tratte da grandi classici letterari come Guerra e Pace di Lev Tolstoj e Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Come il ...

