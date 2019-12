Giuseppe Conte | Via al piano per colmare il divario con il Nord | il 34% dei fondi

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) "Questi primi giorni e poco più del nuovo governo siamo stati costretti a correre i cento metri, è stato uno sprint ad ostacoli per mettere il paese in sicurezza, occorreva una manovra seria e responsabile, avevamo il compito di recuperare 23 miliardi per disinnescare l'Iva". Lo ha detto il presiden

