Fattori | ex M5s | sulle restituzioni | “Forse i vertici 5 stelle dovrebbero dedicarsi a

(Di sabato 28 dicembre 2019) La senatrice Elena, ex M5s ora nel gruppo Misto sul caso-Fioramonti ha detto la sua su Fb, conoscendo bene i meccanismi del Movimento.“Forse ia governare invece di giocherellare con polemiche sterili. A proposito delle polemiche” dei parlamentari invito ia non chiamarle così perché non si tratta diai cittadini, ma di versamenti su un conto intestato anche a Luigi Di Maio che non ha mai fornito prova di aver versato alcunché ai fondi scelti dagli iscritti (nonostante alcuni di noi abbiano chiesto insistentemente) -scrive la-. Aggiungo che quando il 23 maggio 2019 gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno ingenuamente votato se restituire ai tre fondi1 – Fondo per la povertà educativa infantile2 – Fondo ...

