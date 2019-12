Eros e cibo | le papille gustative svelano la vostra compatibilità

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ilè un elemento molto importante della nostra vita e può farci scoprire molte cose su noi e la nostra personalità. Per fortuna non si sente parlare disolo prima della prova costume o durante le festività natalizie, ma anche in molti altri casi spesso considerati insoliti. Uno di questi è senza dubbio il rapporto delcon l’amore e il rapporto di coppia. Siete compatibili? Rispondono leAlcuni studiosi delle relazioni amorose prendono in considerazione – per capire se una coppia è compatibile o meno – anche i gusti culinari di quest’ultima e molto spesso riescono a fare delle valutazioni veritiere e puntuali. Vi siete mai chiesti quanto i vostri gusti a tavola incidano sul vostro rapporto di coppia? Gli studi sull’affinità a tavola sono molteplici e vi lasceranno senza parole. Secondo una recente ricerca condotta dalla ...

