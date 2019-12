Calciomercato 28 dicembre | Vidal-Inter | si inserisce la Juve! Roma | Florenzi può dire

Leggi la notizia su serieanews

(Di sabato 28 dicembre 2019)28- Ecco tutte le trattative di giornata di sabato 28. Ultimi affari, ultimissime e tutti i dettagli.– Affondo reale e concreto su, ma attenzione all’inserimento della Juventus. Il clu bianconero avrebbe inoltrato una telefonata al Barcellona per discutere del potenziale trasferimento del cileno. I nerazzurri, però, restano in vantaggio. … L'articolo28, silapuòaddio proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A,, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, ufficiale la cessione di #Mandzukic ?? - Luomosbagliato : RT @segnanti: Milano, 26 dicembre 2019 Un umile Zlatan Ibrahimovic si appresta a firmare il contratto con il Diavolo. #fotografiesegnanti… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Serie A, #Kulusevski è il giocatore del mese di dicembre -